Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Tire 2021 FK ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TİRE 2021 FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK maçı 16 Eylül Salı günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

