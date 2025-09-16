Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu'nda Melbourne City ile Sanfrecce Hiroshima kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Avustralya'da oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

MELBOURNE CITY-SANFRECCE HIROSHIMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu'nda oynanacak Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı 16 Eylül Salı günü saat 10.45'te başlayacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.