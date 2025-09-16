İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında İzmir Çoruhlu FK ile Isparta 32 Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İZMİR ÇORUHLU FK-ISPARTA 32 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.