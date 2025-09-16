Buriram United-Johor DT maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu'nda Buriram United ile Johor DT kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Tayland'da oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Buriram United-Johor DT maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BURIRAM UNITED-JOHOR DT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu'nda oynanacak Buriram United-Johor DT maçı 16 Eylül Salı günü saat 15.15'te başlayacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.