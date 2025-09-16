Kupa maçlarını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları için en kritik konu, Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve yayınlanıp yayınlanmayacağı oluyor. Peki, Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar…

BEYKOZ İSHAKLISPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynanacak olan Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 15:00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi takviminde bu karşılaşma yer aldı.

BEYKOZ İSHAKLISPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

