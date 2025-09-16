CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise özellikle Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı canlı nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, sahada kozlarını paylaşacak. Peki, Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kupa maçlarını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları için en kritik konu, Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve yayınlanıp yayınlanmayacağı oluyor. Peki, Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar…

BEYKOZ İSHAKLISPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynanacak olan Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 15:00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi takviminde bu karşılaşma yer aldı.

BEYKOZ İSHAKLISPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor maçı canlı izlemek için tıklayınız

F.Bahçe'de Ceballos gerçeği ortaya çıktı!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
DİĞER
Usta oyuncu Mehmet Çepiç: Ağabeyi yengesine talip olamaz, Türk toplumunda böyle bir şey yok!
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması!
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI 12:06
Benfica-Karabağ maçı ne zaman? Benfica-Karabağ maçı ne zaman? 11:49
Tottenham-Villarreal maçı ne zaman? Tottenham-Villarreal maçı ne zaman? 11:37
Frankfurt-G.Saray maçının hakemi açıklandı Frankfurt-G.Saray maçının hakemi açıklandı 11:28
Real Madrid-Marsilya maçı detayları! Real Madrid-Marsilya maçı detayları! 11:20
"12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık" "12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık" 11:15
Daha Eski
Shane Larkin'den beklenmedik veda! Shane Larkin'den beklenmedik veda! 11:14
Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı nasıl izlenir? Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı nasıl izlenir? 11:09
PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! 10:57
"Bunu kabul edemem" "Bunu kabul edemem" 10:49
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! 10:46
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! 10:44