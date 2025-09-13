Bugünkü maçlar 13 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
13 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (beIN Sports 3)
20.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)
Trendoyol 1. Lig
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor
16.00 Boluspor-Manisa FK
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor
19.00 Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK
Premier Lig
14.30 Arsenal-Nottingham Forest
17.00 Crystal Palace-Sunderland
17.00 Fulham-Leeds United
17.00 Bournemouth-Brighton
17.00 Everton-Aston Villa
17.00 Newcastle United-Wolverhampton
19.30 West Ham United-Tottenham
22.00 Brentford-Chelsea
La Liga
15.00 Getafe-Real Oviedo
17.15 Real Sociedad-Real Madrid
19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves
22.00 Atletico Madrid-Villarreal
Serie A
16.00 Cagliari-Parma
19.00 Juventus-Inter
21.45 Fiorentina-Napoli
Ligue 1
18.00 Nice-Nantes
22.05 Auxerre-Monaco
Bundesliga
16.30 Heidenheim-Borussia Dortmund
16.30 Union Berlin-Hoffenheim
16.30 Mainz 05-RB Leipzig
16.30 Freiburg-Stuttgart
16.30 Wolfsburg-Köln
19.30 Bayern Münih-Hamburg
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...