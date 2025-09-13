CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar 13 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 13 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 13 Eylül Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

13 Eylül 2025 Cumartesi 08:05
Bugünkü maçlar 13 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

17.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (beIN Sports 3)

20.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

Trendoyol 1. Lig

16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor

16.00 Boluspor-Manisa FK

19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor

19.00 Arça Çorum FK-İmaj Altyapı Van Spor FK

Premier Lig

14.30 Arsenal-Nottingham Forest

17.00 Crystal Palace-Sunderland

17.00 Fulham-Leeds United

17.00 Bournemouth-Brighton

17.00 Everton-Aston Villa

17.00 Newcastle United-Wolverhampton

19.30 West Ham United-Tottenham

22.00 Brentford-Chelsea

La Liga

15.00 Getafe-Real Oviedo

17.15 Real Sociedad-Real Madrid

19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves

22.00 Atletico Madrid-Villarreal

Serie A

16.00 Cagliari-Parma

19.00 Juventus-Inter

21.45 Fiorentina-Napoli

Ligue 1

18.00 Nice-Nantes

22.05 Auxerre-Monaco

Bundesliga

16.30 Heidenheim-Borussia Dortmund

16.30 Union Berlin-Hoffenheim

16.30 Mainz 05-RB Leipzig

16.30 Freiburg-Stuttgart

16.30 Wolfsburg-Köln

19.30 Bayern Münih-Hamburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

