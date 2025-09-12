CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol UEFA’dan geçici kadro değişikliği kararı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor…

UEFA’dan geçici kadro değişikliği kararı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüpler için sakatlık veya hastalık nedeniyle geçici kadro değişikliği hakkı tanındığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 15:23
UEFA’dan geçici kadro değişikliği kararı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor…

UEFA Yönetim Kurulu, son gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

UEFA’dan geçici kadro değişikliği kararı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor…

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Avrupa Kupaları'nda mücadele eden kulüplere sakatlık veya hastalık nedeniyle geçici kadro değişiklik hakkının tanındığı belirtildi.

UEFA’dan geçici kadro değişikliği kararı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor…

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı." ifadeleri yer aldı.

