Jose Mourinho için flaş iddia! Yeni adresi…

Brown, Mourinho'nun West Ham'dan gelecek olası bir teklif ile kesinlikle ilgileneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Jose Mourinho, Londra'ya dönmek istiyor. Şehirde bir evi var ve yaşamaktan keyif alıyor. West Ham'dan bir teklif gelirse elbette değerlendirecektir."