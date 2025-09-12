Jose Mourinho için flaş iddia! Yeni adresi…

Fenerbahçe'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcının yeni adresi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar…
Fenerbahçe'de Benfica karşılaşmasının ardından görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni rotası merak konusu oldu. İngiltere basını, Portekizli teknik adam hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.
WEST HAM SENARYOSU
Football Insider'ın haberine göre, Jose Mourinho'nun yeni durağı West Ham United olabilir. Londra ekibinin, görevine son vermeye hazırlandığı Graham Potter'ın yerine deneyimli çalıştırıcıyı düşündüğü öne sürüldü.
MICK BROWN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
İngiltere'de Manchester United ve Blackburn'de scout şefliği yapan, Premier Lig kulüpleriyle yakın ilişkileri bulunan Mick Brown da konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Brown, Mourinho'nun West Ham'dan gelecek olası bir teklif ile kesinlikle ilgileneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Jose Mourinho, Londra'ya dönmek istiyor. Şehirde bir evi var ve yaşamaktan keyif alıyor. West Ham'dan bir teklif gelirse elbette değerlendirecektir."
Brown ayrıca, "Londra kulüplerine bakıldığında seçenekler sınırlı. Chelsea, Tottenham ve Arsenal söz konusu değil. West Ham öne çıkıyor. Fulham ve Crystal Palace ihtimal dahilinde ama en güçlü aday West Ham görünüyor." sözleriyle ihtimali güçlendirdi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'ye 2024 yılında gelen Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulüple toplam 62 resmi maça çıktı. Bu süreçte 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan tecrübeli hoca, maç başına 2.2 puan ortalaması yakaladı.