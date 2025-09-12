Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
12 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
TFF 1. Lig
17.00 Esenler Erokspor-Hatayspor
20.00 Bodrum FK-Adana Demirspor
İspanya La Liga
22.00 Sevilla-Elche
Fransa Ligue 1
Almanya Bundesliga
21.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt
Portekiz 1. Lig
22.15 Benfica-Santa Clara
22.15 Alverca -Tondela
Belçika - Pro Lig
21.45 Standard Liege-Mechelen
Suudi Arabistan - Pro Lig
18.25 Al Ettifaq-Al Ahli Jeddah
18.25 Al Shabab Riyadh-Al Hazm
21.00 Al Ittihad-Jeddah-Al Fateh
İngiltere - Championship
22.00 Ipswich Town-Sheffield United
