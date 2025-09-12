CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Eylül Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 07:00
Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

TFF 1. Lig

17.00 Esenler Erokspor-Hatayspor

20.00 Bodrum FK-Adana Demirspor

İspanya La Liga

22.00 Sevilla-Elche

Fransa Ligue 1

21.45 Marsilya-Lorient

Almanya Bundesliga

21.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt

Portekiz 1. Lig

22.15 Benfica-Santa Clara

22.15 Alverca -Tondela

Belçika - Pro Lig

21.45 Standard Liege-Mechelen

Suudi Arabistan - Pro Lig

18.25 Al Ettifaq-Al Ahli Jeddah

18.25 Al Shabab Riyadh-Al Hazm

21.00 Al Ittihad-Jeddah-Al Fateh

İngiltere - Championship

22.00 Ipswich Town-Sheffield United

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

