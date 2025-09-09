Şili-Uruguay maçı izle | Şili-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şili-Uruguay maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şili ile Uruguay, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Marcelo Bielsa liderliğinde grupta üçüncü sırada yer alan Uruguay, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Deplasman takımı, 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 30'a yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Şili-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞİLİ-URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Şili-Uruguay maçı 10 Eylül Çarşamba günü saat 02.30'da başlayacak. Şili Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ŞİLİ-URUGUAY MAÇI MUTHEMEL 11'LERİ

Şili: Vigouroux; Diaz, Maripan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia

Uruguay: Rochet; Nandez, Araujo, Caceres, Piquerez; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Pellistri, Rodriguez, Nunez