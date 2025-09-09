CANLI SKOR ANA SAYFA
Şili-Uruguay maçı izle | Şili-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şili-Uruguay maçı izle | Şili-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Marcelo Bielsa önderliğinde grupta üçüncü sırada yoluna devam eden Uruguay, zorlu Şili deplasmanında 3 puan almayı hedefliyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen deplasman takımı, puanını 30'a çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise "Şili-Uruguay maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Şili-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 13:30
Şili-Uruguay maçı izle | Şili-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şili-Uruguay maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şili ile Uruguay, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Marcelo Bielsa liderliğinde grupta üçüncü sırada yer alan Uruguay, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Deplasman takımı, 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 30'a yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Şili-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞİLİ-URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Şili-Uruguay maçı 10 Eylül Çarşamba günü saat 02.30'da başlayacak. Şili Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ŞİLİ-URUGUAY MAÇI MUTHEMEL 11'LERİ

Şili: Vigouroux; Diaz, Maripan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia

Uruguay: Rochet; Nandez, Araujo, Caceres, Piquerez; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Pellistri, Rodriguez, Nunez

F.Bahçe Tedesco ile anlaşmaya yakın!
Fenerbahçe'den 8 numara operasyonu! İki yıldız radara alındı...
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Osimhen...
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
