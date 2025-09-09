Norveç-Moldova maçı canlı izle | Norveç-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Norveç-Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. İsrail, Estonya ve Letonya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Norveç ile Moldova, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım, hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Norveç-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NORVEÇ-MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Norveç-Moldova maçı 9 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.
NORVEÇ-MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak Norveç-Moldova maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
