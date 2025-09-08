CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol İsviçre-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda İsviçre ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, İsviçre-Slovenya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. İsviçre-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsviçre-Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İSVİÇRE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynanacak İsviçre-Slovenya maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

İSVİÇRE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre-Slovenya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

