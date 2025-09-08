CANLI SKOR ANA SAYFA
Gana-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gana-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Mali karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Gana-Mali maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Gana-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 11:20
Gana-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gana-Mali maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Mali karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Gana-Mali maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Gana-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GANA-MALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Gana-Mali maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

GANA-MALİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gana-Mali maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta!
