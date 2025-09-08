Gana-Mali maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Mali karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Gana-Mali maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Gana-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GANA-MALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Gana-Mali maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.
GANA-MALİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Gana-Mali maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.