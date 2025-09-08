Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Mali karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Gana-Mali maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Gana-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GANA-MALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Gana-Mali maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

GANA-MALİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gana-Mali maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.