2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Polonya-Finlandiya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor.Polonya-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

POLONYA-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Polonya-Finlandiya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.