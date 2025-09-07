Belçika-Kazakistan maçı tıkla izle | Belçika-Kazakistan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Belçika-Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J Grubu maçında Belçika evinde Kazakistan'ı ağırlayacak.
BELÇİKA-KAZAKİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Belçika: Courtois, Meunier, Debast, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken De Bruyne, Trossard, Doku, Openda
Kazakistan: Anarbekov, Maliy, Kasym, Alip, Kairov, Vorogovskiy, Kassabulat, Orazov, Satpaev, Kenjebek, Samorodov
BELÇİKA-KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belçika-Kazakistan maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.