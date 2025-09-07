CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda Almanya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Almanya-Kuzey İrlanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Almanya-Kuzey maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 10:29 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 10:30
Almanya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Almanya-Kuzey İrlanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Almanya-Kuzey maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA-KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Almanya-Kuzey İrlanda maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ALMANYA-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya-Kuzey İrlanda maçı S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

