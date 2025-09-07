Almanya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Almanya-Kuzey İrlanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Almanya-Kuzey maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALMANYA-KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Almanya-Kuzey İrlanda maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
ALMANYA-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya-Kuzey İrlanda maçı S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.