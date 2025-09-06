CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol İRLANDA MACARİSTAN CANLI | İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İRLANDA MACARİSTAN CANLI | İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Peki, İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İrlanda-Macaristan ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 11:15
İRLANDA MACARİSTAN CANLI | İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İrlanda-Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan başladı İrlanda ile Macaristan F grubunun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Peki, İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

İRLANDA-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda oynanacak İrlanda-Macaristan maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

İRLANDA-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak İrlanda-Macaristan maçı S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

