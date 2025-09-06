ERMENİSTAN PORTEKİZ CANLI İZLE | Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ermenistan-Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. F Grubu'nda Ermenistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.
ERMENİSTAN-PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER
Ermenistan: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Arutyunyan, Muradyan, Tiknizyan; Iwu, Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayan; Barseghyan
Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Inácio, Mendes; Vitinha, J. Neves; B. Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo
ERMENİSTAN-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ermenistan-Portekiz maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
