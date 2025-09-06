CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol ERMENİSTAN PORTEKİZ CANLI İZLE | Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERMENİSTAN PORTEKİZ CANLI İZLE | Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Ermenistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Peki, Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Ermenistan-Portekiz maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 11:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ERMENİSTAN PORTEKİZ CANLI İZLE | Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ermenistan-Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. F Grubu'nda Ermenistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

ERMENİSTAN-PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER

Ermenistan: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Arutyunyan, Muradyan, Tiknizyan; Iwu, Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayan; Barseghyan

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Inácio, Mendes; Vitinha, J. Neves; B. Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo

ERMENİSTAN-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ermenistan-Portekiz maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Japonya-Türkiye | CANLI İZLE
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaman F.Bahçe'ye geri dönecek mi? Kocaman F.Bahçe'ye geri dönecek mi? 11:36
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi 11:26
İngiltere-Andorra maçı bilgileri! İngiltere-Andorra maçı bilgileri! 11:19
İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 11:15
Letonya-Sırbistan maçı detayları! Letonya-Sırbistan maçı detayları! 11:07
Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 11:04
Daha Eski
Türkiye-İsveç | CANLI İZLE Türkiye-İsveç | CANLI İZLE 10:11
Japonya-Türkiye | CANLI İZLE Japonya-Türkiye | CANLI İZLE 09:58
Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce... Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce... 09:51
ABD Açık tek erkekler finalinde Alcaraz'ın rakibi Sinner oldu ABD Açık tek erkekler finalinde Alcaraz'ın rakibi Sinner oldu 09:28
Barış Alper için karar çıktı! Eyüpspor maçında... Barış Alper için karar çıktı! Eyüpspor maçında... 09:24
Ernest Muçi Trabzon'da! Ernest Muçi Trabzon'da! 09:24