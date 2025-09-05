Yunanistan-Belarus maçı canlı izle | Yunanistan-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yunanistan-Belarus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Danimarka ve İskoçya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Yunanistan ile Belarus, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Yunanistan-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YUNANİSTAN-BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Yunanistan-Belarus maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

YUNANİSTAN-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Yunanistan-Belarus maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.