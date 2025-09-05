Yunanistan-Belarus maçı canlı izle | Yunanistan-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Yunanistan ile Belarus karşı karşıya gelecek. Danimarka ve İskoçya'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, açılış maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın avantajı yakalayacağı merak edilirken, futbolseverler "Yunanistan-Belarus maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Yunanistan-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 10:39
Yunanistan-Belarus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Danimarka ve İskoçya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Yunanistan ile Belarus, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Yunanistan-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YUNANİSTAN-BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Yunanistan-Belarus maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

YUNANİSTAN-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Yunanistan-Belarus maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
Son Dakika
