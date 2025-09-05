Slovenya-İsveç maçı canlı izle | Slovenya-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovenya-İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. İsviçre ve Kosova'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Slovenya ile İsveç, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Slovenya-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVENYA-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynanacak Slovenya-İsveç maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

SLOVENYA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Stozice Stadyumu'nda oynanacak Slovenya-İsveç maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.