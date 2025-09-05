Moldova-İsrail maçı canlı izle | Moldova-İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Moldova-İsrail maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. İtalya ve Estonya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Moldova ile İsrail, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Moldova-İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MOLDOVA-İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Moldova-İsrail maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

MOLDOVA-İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zimbru Stadyumu'nda oynanacak Moldova-İsrail maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.