İzlanda-Azerbaycan maçı canlı izle | İzlanda-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İzlanda-Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Ukrayna ve Fransa'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan İzlanda ile Azerbaycan, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, İzlanda-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İZLANDA-AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynanacak İzlanda-Azerbaycan maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

İZLANDA-AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Laugardalur Stadyumu'nda oynanacak İzlanda-Azerbaycan maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.