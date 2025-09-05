CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İzlanda-Azerbaycan maçı canlı izle | İzlanda-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İzlanda-Azerbaycan maçı canlı izle | İzlanda-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda İzlanda ile Azerbaycan karşı karşıya gelecek. Ukrayna ve Fransa'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, açılış maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın avantajı yakalayacağı merak edilirken, futbolseverler "İzlanda-Azerbaycan maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İzlanda-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 11:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İzlanda-Azerbaycan maçı canlı izle | İzlanda-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İzlanda-Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Ukrayna ve Fransa'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan İzlanda ile Azerbaycan, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, İzlanda-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İZLANDA-AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynanacak İzlanda-Azerbaycan maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

İZLANDA-AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Laugardalur Stadyumu'nda oynanacak İzlanda-Azerbaycan maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
İşte Asensio transferinin perde arkası!
DİĞER
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
G.Saray'dan beklenmedik transfer! 5 yıllık imza...
Buruk'tan flaş karar! Osimhen ve Icardi…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya-Estonya maçı detayları! İtalya-Estonya maçı detayları! 11:42
Ukrayna-Fransa maçı detayları! Ukrayna-Fransa maçı detayları! 11:27
G.Saray'dan beklenmedik transfer! 5 yıllık imza... G.Saray'dan beklenmedik transfer! 5 yıllık imza... 11:20
İzlanda-Azerbaycan maçı detayları! İzlanda-Azerbaycan maçı detayları! 11:06
Buruk'tan flaş karar! Osimhen ve Icardi… Buruk'tan flaş karar! Osimhen ve Icardi… 10:41
Yunanistan-Belarus maçı detayları! Yunanistan-Belarus maçı detayları! 10:39
Daha Eski
E. Frankfurt'tan G.Saray maçı öncesi flaş önlem! E. Frankfurt'tan G.Saray maçı öncesi flaş önlem! 10:36
Lionel Messi duygusal anlar yaşadı! Lionel Messi duygusal anlar yaşadı! 10:18
Danimarka-İskoçya maçı detayları! Danimarka-İskoçya maçı detayları! 10:11
A Milli Basketbol Takımı çeyrek final için sahaya çıkacak A Milli Basketbol Takımı çeyrek final için sahaya çıkacak 10:04
F.Bahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden kanca! F.Bahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden kanca! 10:04
Filenin Sultanları Japonya ile karşılaşacak Filenin Sultanları Japonya ile karşılaşacak 09:54