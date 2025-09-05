İsviçre-Kosova maçı canlı izle | İsviçre-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsviçre-Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Slovenya ve İsveç'in de bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan İsviçre ile Kosova, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, İsviçre-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVİÇRE-KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynanacak İsviçre-Kosova maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

İSVİÇRE-KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Jakob-Park'ta oynanacak İsviçre-Kosova maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.