Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı canlı izle | Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı canlı izle | Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ile Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek. Slovakya ve Almanya'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, açılış maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın avantajı yakalayacağı merak edilirken, futbolseverler "Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 11:45
Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı canlı izle | Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Slovakya ve Almanya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Lüksemburg ile Kuzey İrlanda, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LÜKSEMBURG-KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

LÜKSEMBURG-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

