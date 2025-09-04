Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı canlı izle | Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Slovakya ve Almanya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Lüksemburg ile Kuzey İrlanda, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LÜKSEMBURG-KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

LÜKSEMBURG-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.