Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Erciyes 38 FSK ile Türk Metal 1963 Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ERCİYES 38 FSK-TÜRK METAL 1963 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 Spor Spor maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.