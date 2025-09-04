CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Brezilya-Şili maçı canlı izle | Brezilya-Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya-Şili maçı canlı izle | Brezilya-Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Şili karşı karşıya gelecek. Turnuvada yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti yönetiminde yeni bir döneme başlayan Brezilya ilk maçından 3 puan almayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Brezilya-Şili maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Brezilya-Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 14:54 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 14:55
Brezilya-Şili maçı canlı izle | Brezilya-Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya-Şili maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya sahasında Şili ile kozlarını paylaşacak. Carlo Ancelotti yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Brezilya, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak organizasyona moralli başlamayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada iki takım da hata yapmak istemezken, hangi takımın kazacağı merak ediliyor. Futbolseverer ise "Brezilya-Şili maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Brezilya-Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREZİLYA-ŞİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Brezilya-Şili maçı 5 Eylül Cuma günü saat 03.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

