Brezilya-Şili maçı canlı izle | Brezilya-Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya-Şili maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya sahasında Şili ile kozlarını paylaşacak. Carlo Ancelotti yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Brezilya, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak organizasyona moralli başlamayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada iki takım da hata yapmak istemezken, hangi takımın kazacağı merak ediliyor. Futbolseverer ise "Brezilya-Şili maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Brezilya-Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREZİLYA-ŞİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Brezilya-Şili maçı 5 Eylül Cuma günü saat 03.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.