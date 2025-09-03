MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında MKE Ankaragücü ile Karabük İdmanyurdu Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MKE ANKARAGÜCÜ-KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

