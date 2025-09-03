Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kilis Belediyespor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 11:49
Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kilis Belediyespor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

