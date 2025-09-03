Fethiyespor-Efeler 09 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Fethiyespor-Efeler 09 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Fethiyespor ile Efeler 09 Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Fethiyespor-Efeler 09 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FETHİYESPOR-EFELER 09 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Fethiyespor-Efeler 09 Spor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.