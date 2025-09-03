CANLI SKOR ANA SAYFA
Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Denizli İY Güreller ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 13:54 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 13:56
Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Denizli İY Güreller ile Nazilli Belediyespor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DENİZLİ İY GÜRELLER-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

