Ziraat Türkiye Kupası
1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda 1461 Trabzon FK ile Serhat Ardahan Spor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 09:02
1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında 1461 Trabzon FK ile Serhat Ardahan Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

1461 TRABZON FK-SERHAT ARDAHAN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

