Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Yeşil Yalova FK ile Bursa Nilüfer FK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YEŞİL YALOVA FK-BURSA NİLÜFER FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK maçı 2 Eylül Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.