CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Bucaspor 1928 ile İzmir Çoruhlu FK karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 12:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Bucaspor 1928 ile İzmir Çoruhlu FK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUCASPOR 1928-İZMİR ÇORUHLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı 2 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
12 Bingölspor - Mardin 1969 | CANLI İZLE
DİĞER
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!
G.Saray'dan Lookman'a teklif!
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman? Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman? 13:20
Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." 12:56
Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman? Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman? 12:46
G.Saray'dan Lookman'a teklif! G.Saray'dan Lookman'a teklif! 12:39
Donnarumma resmen Manchester City'de! Donnarumma resmen Manchester City'de! 12:20
Manuel Akanji Inter'de Manuel Akanji Inter'de 11:47
Daha Eski
Uğurcan Çakır Süper Lig tarihine geçti! Uğurcan Çakır Süper Lig tarihine geçti! 11:38
Şampiyonluk oranları güncelledi Şampiyonluk oranları güncelledi 11:33
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? 11:29
Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK maçı ne zaman? Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK maçı ne zaman? 11:08
Polatlı 1926 Spor-Çankaya SK maçı ne zaman? Polatlı 1926 Spor-Çankaya SK maçı ne zaman? 10:53
Hakan'dan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar... Hakan'dan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar... 10:50