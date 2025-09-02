Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Bucaspor 1928 ile İzmir Çoruhlu FK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUCASPOR 1928-İZMİR ÇORUHLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı 2 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.