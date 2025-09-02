12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda 12 Bingölspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 09:20
Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında 12 Bingölspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

12 BİNGÖLSPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı 2 Eylül Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

