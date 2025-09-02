12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında 12 Bingölspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

12 BİNGÖLSPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı 2 Eylül Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

12 BİNGÖLSPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI CANLI İZLE