CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Eljif Elmas Napoli'ye döndü!

TRANSFER HABERLERİ | Eljif Elmas Napoli'ye döndü!

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, 5 sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'ye kiralık olarak transfer oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 18:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Eljif Elmas Napoli'ye döndü!

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, 5 sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'ye kiralık olarak transfer oldu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Almanya ekibi RB Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla birlikte Napoli'ye kiralandı. 2019-2020 sezonu itibarıyla Napoli forması giyen Elmas, tüm kulvarlarda 189 maçta forma giyerken 19 gollük katkı sağladı. Makedon orta saha Napoli'de 1'er kez Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2023-2024 sezonu ara transfer döneminde RB Leipzig'e imza atan Eljif Elmas, bir sonraki sezonun yarısında da kiralık olarak Torino'da oynadı.

25 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda Leipzig'de 6, Torino'da 13 karşılaşmada formayı terletti.

Reklam
G.Saray'da ibre Martinez'e döndü!
DİĞER
Fenerbahçe, Ederson’da geri sayıma geçti! İşte Manchester City’ye ödenecek bonservis ücreti
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1. Lig ve 2. Lig için flaş takım sayısı kararı! 1. Lig ve 2. Lig için flaş takım sayısı kararı! 18:11
Emersonn Toulouse'da! Emersonn Toulouse'da! 18:08
F.Bahçe'de yıldız isim Rusya yolcusu! F.Bahçe'de yıldız isim Rusya yolcusu! 17:47
12 Dev Adam Estonya'yı farklı geçti! 12 Dev Adam Estonya'yı farklı geçti! 16:32
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Filenin Sultanları çeyrek finalde! 16:20
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 16:04
Daha Eski
Ankara Keçiörengücü Tahsin Özler'i kadrosuna kattı Ankara Keçiörengücü Tahsin Özler'i kadrosuna kattı 15:53
Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı! Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı! 15:53
İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi! İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi! 15:45
Beşiktaş'tan Djiku bombası! Beşiktaş'tan Djiku bombası! 15:43
ABD Kanada'ya set vermedi! ABD Kanada'ya set vermedi! 14:54
G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! 14:48