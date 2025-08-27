Fulham-Bristol City maçı izle | Fulham-Bristol City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fulham-Bristol City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası heyecan ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Fulham, alt lig temsilcisi Bristol City ile karşılaşacak. Kupada her zaman sürpriz sonuçların yaşanabileceğini bilen Fulham, bu kez işi sıkı tutarak hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Sezona Marcos Silva yönetiminde etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Fulham, kupa sahnesinde başarılı bir sonuç almayı amaçlıyor. Peki, Fulham-Bristol City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-BRISTOL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 2. turunda oynanacak Fulham-Bristol City maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

FULHAM-BRISTOL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Lecomte; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez

Bristol City: Lumley; Tanner, Dickie, Vyner; Sykes, Knight, Randell, Morrison; Twine, Mehmeti; Yeboah