Ziraat Türkiye Kupası
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti! Sürpriz forma

Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti! Sürpriz forma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Sporcular Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın isminin yazdığı forma hediye etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 01:46
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti! Sürpriz forma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabulünde yaptığı konuşmada, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kulübü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sahada fedakarca mücadele eden sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri, sezon boyunca takımlarına destek olan ve bunu yılmadan, usanmadan sürdüren taraftarları ve Yüksekovalıları da kutladığını ifade etti.

2017'de kurulan ve sürekli yükselen başarı grafiğiyle geçen yıl birinci lige, bu yıl ise süper lige yükselen genç ve güzide kulübün yeni sezonda da başarılarına başarılar ilave ederek yoluna devam edeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Sizlerin diğer alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

"KADINLARIMIZA YÖNELİK TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATTIK"

Farklı branşlardaki müsabakalarda ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atan kadınlarla iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Kadın voleybolunda en son Kanada'yı da yenmek suretiyle artık 16'ya takımımız kaldı." dedi.

Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla kadınlarımıza yönelik tarihi nitelikte adımlar attık. Eğitimde, siyasette, bürokraside, iş hayatı ve sivil toplumda kültür, sanat ve sporda hayatın her alanında kadınları daha da güçlendirmek için tüm imkanlarımızı, kaynaklarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada kendisine güvenen, başarılarıyla temayüz eden, ailesine, ülkesine, milletine çok değerli katkılar yapan kadınlarımız muhteşem bir gurur tablosunun merkezinde yer alıyor.

Bin yıllık kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğimiz milli dayanışmamızı çok daha sağlam bir zemine oturtacağımız terörsüz Türkiye menziline vardığımızda bu tablonun daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır."

