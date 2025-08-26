CANLI SKOR ANA SAYFA
Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

Avrupa futbolunun yükselen yıldızları arasında gösterilen Wilfried Singo, son dönemde adını sıkça duyuran genç yeteneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Sahadaki dinamizmi, güçlü fiziği, sürati ve teknik becerileriyle modern futbolun ihtiyaçlarına yanıt veren oyuncu, kısa sürede birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı. Peki, Wilfried Singo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Wilfried Singo hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 09:57
Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

Atletik fiziği, hızı ve top tekniğiyle sahada fark yaratan isimlerden biri olan Wilfried Singo, modern futbolun öne çıkan temsilcileri arasında gösteriliyor. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla birçok kulübün radarına giren Singo, son dönemde Türk takımlarıyla da anılıyor. Peki, Wilfried Singo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Wilfried Singo hangi mevki? İşte, Wilfried Singo kariyeri ve istatistikleri...

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

WILFRIED SINGO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Wilfried Singo, 25 Aralık 2000 tarihinde Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya geldi. Kısa süre içerisinde profesyonel futbolculuk kariyerinde önemli yerlere gelen Wilfried Singo 24 yaşında.

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

WILFRIED SINGO MEVKİSİ NE?

Fiziği ve hızı ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Wilfried Singo stoper mevkisinde oynuyor. Sağ bek pozisyonununda da görev yapabilen Singo, sahadaki enerjisi ve oyun görüşüyle fark yaratıyor.

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

WILFRIED SINGO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Torino'da başlayan Wilfried Singo, İtalyan ekibinde 2020-2023 sezonları arasında oynadı.

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

2023 yılında Fransa'nın önemli takımlarından Monaco'ya transfer olan Wilfried Singo, kariyerine Ligue 1 ekibinde devam ediyor.

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

WILFRIED SINGO İSTATİSTİKLERİ

Torino ve Monaco kariyerinde kritik maçlara çıkan Wilfried Singo'nun istatistikleri şu şekilde:

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

-200 maç
-14 gol
-17 asist

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 29 maçta süre bulan Wilfried Singo, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

Wilfried Singo KİMDİR? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Wilfried Singo istatistikleri...

WILFRIED SINGO PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Wilfried Singo'nun piyasa değeri 25 milyon euro.

