CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Norveç Futbol Federasyonu İsrail maçının bilet gelirini Gazze'ye bağışlayacak

Norveç Futbol Federasyonu İsrail maçının bilet gelirini Gazze'ye bağışlayacak

Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile oynanacak karşılaşmanın bilet gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 00:05 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 00:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Norveç Futbol Federasyonu İsrail maçının bilet gelirini Gazze'ye bağışlayacak

Federasyondan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Oslo şehrindeki Ullevaal Stadı'nda Norveç ile İsrail arasında oynanacak Avrupa elemeleri I Grubu mücadelesinden elde edilecek bilet gelirinin insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Karşılaşmanın bilet satışlarının 25 Ağustos'ta başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "Ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalabilir. İsrail, FIFA ve UEFA'nın müsabakalarının bir parçası ve bununla başa çıkmalıyız. Ancak maçtan elde edilecek geliri, Gazze'de her gün hayat kurtaran ve sahada aktif acil yardım çalışmaları yürüten bir insani yardım kuruluşuna bağışlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi!
REKLAM- Türk Telekom
DİĞER
Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...
İsrail Gazze'de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli!
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 23:52
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 23:43
Nene Benfica maçını tribünden takip etti Nene Benfica maçını tribünden takip etti 22:40
Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! 22:22
A Millilerimiz Litvanya'yı mağlup etti! A Millilerimiz Litvanya'yı mağlup etti! 22:20
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! 22:17
Daha Eski
F.Bahçe Oğuzhan ‘Jrokez’ Dalgakıran’ı andı! F.Bahçe Oğuzhan ‘Jrokez’ Dalgakıran’ı andı! 21:50
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 21:42
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 21:42
Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor 21:35
Benfica ilk 11'ini Kerem ile duyurdu! Benfica ilk 11'ini Kerem ile duyurdu! 21:21
UEFA'nın anketinde F.Bahçe önde! UEFA'nın anketinde F.Bahçe önde! 21:15