Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

Modern futbolun yükselen yıldızları arasında yer alan Dorgeles Nene, hızını, tekniğini ve oyun zekâsını sahaya yansıtarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen kısa sürede dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu, birçok futbolseverin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Nene hakkında en çok sorulan sorular arasında ise "Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? ve Dorgeles Nene hangi mevki?" gibi başlıklar öne çıkıyor. İşte, Dorgeles Nene istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...
DORGELES NENE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Dorgeles Nene, 23 Aralık 2002 yılında Mali'nin Kayes bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Nene 22 yaşında.
DORGELES NENE HANGİ MEVKİ?
Atletik özellikleriyle hücum bölgesinde öne çıkan Dorgeles Nene sol kanat mevkisinde oynuyor. Başarılı futbolcu, bazı maçlarda sağ kanat ve santrafor olarak da görev aldı.
