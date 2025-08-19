CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

Modern futbolun yükselen yıldızları arasında yer alan Dorgeles Nene, hızını, tekniğini ve oyun zekâsını sahaya yansıtarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen kısa sürede dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu, birçok futbolseverin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Nene hakkında en çok sorulan sorular arasında ise "Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? ve Dorgeles Nene hangi mevki?" gibi başlıklar öne çıkıyor. İşte, Dorgeles Nene istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 09:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

Genç yaşına rağmen kısa süre içerisinde önemli başarılara imza atan Dorgeles Nene, teknik, hız ve oyun zekâsıyla ön plana çıkıyor. Modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Dorgeles Nene, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle, "Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?" gibi sorular merak ediliyor. İşte, Dorgeles Nene istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

DORGELES NENE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Dorgeles Nene, 23 Aralık 2002 yılında Mali'nin Kayes bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Nene 22 yaşında.

Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

DORGELES NENE HANGİ MEVKİ?

Atletik özellikleriyle hücum bölgesinde öne çıkan Dorgeles Nene sol kanat mevkisinde oynuyor. Başarılı futbolcu, bazı maçlarda sağ kanat ve santrafor olarak da görev aldı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

DORGELES NENE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerinde kısa sürede önemli bir ivme yakalayan Dorgeles Nene, Avrupa'nın önemli takımlarında oynadı. İşte, Dorgeles Nene'nin oynadığı takımlar:

Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

2021 - Red Bull Salzburg
2021/2022 - FC Liefering (Kiralık)
2022 - SV Ried (Kiralık)
2022/2023 - Westerlo (Kiralık)
2023 - Red Bull Salzburg

Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

DORGELES NENE İSTATİSTİKLERİ

Kulüp kariyeri ve uluslararası arenada adım adım yükselen Dorgeles Nene'nin istatistikleri şu şekilde:

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

-172 maç
-47 gol
-33 asist

Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

Mali Milli Takımı'nda forma giyen Dorgeles Nene, 23 maçta 7 gol ve 2 asist yaptı.

Dorgeles Nene kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Dorgeles Nene istatistikleri...

DORGELES NENE PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Dorgeles Nene'nin piyasa değeri 12 milyon euro.

Nene F.Bahçe için İstanbul'da!
Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş!
DİĞER
Jadon Sancho kararını verdi, Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler
F.Bahçe'de o transfer an meselesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nene F.Bahçe için İstanbul'da! Nene F.Bahçe için İstanbul'da! 09:29
Dorgeles Nene kimdir? Dorgeles Nene kimdir? 09:18
F.Bahçe'de o transfer an meselesi! F.Bahçe'de o transfer an meselesi! 09:17
Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş! Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş! 09:07
Bugünkü maçlar 19 Ağustos Salı Bugünkü maçlar 19 Ağustos Salı 08:29
Fırtına'nın transferi imza için geliyor! Fırtına'nın transferi imza için geliyor! 01:21
Daha Eski
Tekke: Bu sabah birisi gelecek Tekke: Bu sabah birisi gelecek 01:20
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! 01:20
Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! 01:20
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... 01:20
Tekke: Zubkov ciddi bir... Tekke: Zubkov ciddi bir... 01:20
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! 01:20