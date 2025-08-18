Sunderland servet harcadı

Premier Lig'e 8 yıl sonra geri dönen Sunderland, transferlere yaptığı büyük yatırımla dikkat çekiyor. Dün itibarıyla PSG'den sağ bek Nordi Mukiele'yi transfer eden İngiliz kulübü, yaz döneminde toplamda 170 milyon euroluk bir harcama yaptı. Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku da dahil olmak üzere kadrosuna 12 yeni futbolcu katan Sunderland, kadrosunda ciddi bir revizyona gitti. Premier Lig'e de 3-0'lık West Ham United galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlıların transferleri şöyle: Mukiele, Diarra, Le Fee, Talbi, Adingra, Sadiki, Reinildo, Granit Xhaka, Roefs, Marc Guiu, Masuaku, Alderete.