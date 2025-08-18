CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Sunderland servet harcadı

Sunderland servet harcadı

8 yıl sonra Premier Lig’e geri dönen Sunderland, yaz transfer döneminde şimdiye kadar 170 milyon euro harcadı. İngiliz kulübü, 12 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Sunderland servet harcadı
Premier Lig'e 8 yıl sonra geri dönen Sunderland, transferlere yaptığı büyük yatırımla dikkat çekiyor. Dün itibarıyla PSG'den sağ bek Nordi Mukiele'yi transfer eden İngiliz kulübü, yaz döneminde toplamda 170 milyon euroluk bir harcama yaptı. Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku da dahil olmak üzere kadrosuna 12 yeni futbolcu katan Sunderland, kadrosunda ciddi bir revizyona gitti. Premier Lig'e de 3-0'lık West Ham United galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlıların transferleri şöyle: Mukiele, Diarra, Le Fee, Talbi, Adingra, Sadiki, Reinildo, Granit Xhaka, Roefs, Marc Guiu, Masuaku, Alderete.
