Stuttgart-Bayern Münih maçı canlı izle | Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Almanya Süper Kupa)

Almanya Süper Kupa heyecanı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Geçtiğimiz sezonun Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile Almanya Kupası'nın sahibi Stuttgart, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. İki dev ekibin karşı karşıya geleceği bu mücadele, sezonun ilk büyük sınavı niteliğinde olacak. Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Bayern Münih, güçlü rakibi karşısında hata payı bırakmak istemiyor. Stuttgart ise formda kadrosu ve disiplinli oyun anlayışıyla zafere ulaşmanın peşinde. Peki, Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Süper Kupa maçında oynanacak Stuttgart-Bayern Münih maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

STUTTGART-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak Stuttgart-Bayern Münih maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

STUTTGART-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Bredlow, Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstaedt, Stiller, Karazor, Führich, Leweling, Deniz, Woltemade

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Luis Diaz, Gnabry, Kane