CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Stuttgart-Bayern Münih maçı canlı izle | Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Almanya Süper Kupa)

Stuttgart-Bayern Münih maçı canlı izle | Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Almanya Süper Kupa)

Almanya Süper Kupa maçında Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Almanya Kupası ve Bundesliga şampiyonlarının kozlarını paylaşacağı eşleşmede hangi takımın kupayı kazanacağı merak ediliyor. Vincent Kompany yönetiminde yeni sezona etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen Alman devi, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Stuttgart-Bayern Münih maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stuttgart-Bayern Münih maçı canlı izle | Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Almanya Süper Kupa)

Stuttgart-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Süper Kupa heyecanı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Geçtiğimiz sezonun Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile Almanya Kupası'nın sahibi Stuttgart, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. İki dev ekibin karşı karşıya geleceği bu mücadele, sezonun ilk büyük sınavı niteliğinde olacak. Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Bayern Münih, güçlü rakibi karşısında hata payı bırakmak istemiyor. Stuttgart ise formda kadrosu ve disiplinli oyun anlayışıyla zafere ulaşmanın peşinde. Peki, Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Süper Kupa maçında oynanacak Stuttgart-Bayern Münih maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

STUTTGART-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak Stuttgart-Bayern Münih maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

STUTTGART-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Bredlow, Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstaedt, Stiller, Karazor, Führich, Leweling, Deniz, Woltemade

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Luis Diaz, Gnabry, Kane

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Burcu Kıratlı'dan samimi itiraflar: Aşk için şehir değiştirdim, kariyerime ara verdim!
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı!
Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 18:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:04
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 17:00
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 16:58
Semenyo'ya Liverpool taraftarından ırkçı saldırı! Semenyo'ya Liverpool taraftarından ırkçı saldırı! 16:57
TBF’den sakatlık açıklaması! TBF’den sakatlık açıklaması! 16:54
Daha Eski
Stuttgart-Bayern Münih maçı detayları Stuttgart-Bayern Münih maçı detayları 16:36
Villa Park'ta golsüz beraberlik! Villa Park'ta golsüz beraberlik! 16:23
Wolverhampton-Manchester City maçı bilgileri! Wolverhampton-Manchester City maçı bilgileri! 16:10
Genç milliler 7. bitirdi! Genç milliler 7. bitirdi! 15:59
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 15:34
Beşiktaş’tan Eljif Elmas’a transfer teklifi! Beşiktaş’tan Eljif Elmas’a transfer teklifi! 15:05