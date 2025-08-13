CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol PSG - Tottenham final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Süper Kupa Finali

PSG - Tottenham final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Süper Kupa Finali

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile UEFA Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Peki PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG - Tottenham final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Süper Kupa Finali

PSG - Tottenham Süper Kupa final maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bluenergy Stadium'da oynanacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Dördüncü hakem Elchin Masiyev, VAR hakemi olarak ise Tiago Martins görev alacak.

👉PSG - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE👈

PSG - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "F.Bahçe'ye transferi..."
DİĞER
Hollywood yıldızı Türkiye’de! Vikingler’in kralı tatil için bakın nereyi tercih etti
Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG - Tottenham finalmaçı detayları | UEFA Süper Kupa PSG - Tottenham finalmaçı detayları | UEFA Süper Kupa 11:20
İspanyol basınından Arda'ya büyük övgü! İspanyol basınından Arda'ya büyük övgü! 11:19
Başakşehir - Viking maçı yayın bilgileri! Başakşehir - Viking maçı yayın bilgileri! 10:44
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "F.Bahçe'ye transferi..." Icardi'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "F.Bahçe'ye transferi..." 10:32
İşte Elan Ricardo'nun yeni adresi! İşte Elan Ricardo'nun yeni adresi! 10:26
Icardi: En kısa sürede... Icardi: En kısa sürede... 10:19
Daha Eski
Arda Güler’den F.Bahçe'ye destek mesajı! Arda Güler’den F.Bahçe'ye destek mesajı! 10:01
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 09:58
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 09:50
İşte Morata’nın feragat ettiği rakam! İşte Morata’nın feragat ettiği rakam! 09:11
F.Bahçe'den Zinchenko için özel plan! F.Bahçe'den Zinchenko için özel plan! 09:00
Beşiktaş St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş St. Patrick's ile karşılaşacak 08:55