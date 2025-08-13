PSG - Tottenham final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Süper Kupa Finali

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

PSG - Tottenham Süper Kupa final maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bluenergy Stadium'da oynanacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Dördüncü hakem Elchin Masiyev, VAR hakemi olarak ise Tiago Martins görev alacak.

👉PSG - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE👈

PSG - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus