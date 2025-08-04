Manchester United’dan tepki toplayan Kerem kararı! Filistin’e destek verdiği için…

Kerem, transferin gerçekleşmediğini öğrenince, temsilcisine "Hiç problem yok. Rızkı veren Allah'tır. Ortada yapılan bir zulüm var ve ben buna sessiz kalamam. Hiçbir şey, ölen ve aç kalan çocuklardan değerli değil" diyerek karşılık verdi.