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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manchester United’dan tepki toplayan Kerem kararı! Filistin’e destek verdiği için…

Manchester United’dan tepki toplayan Kerem kararı! Filistin’e destek verdiği için…

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli ekip, oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ve transferi kısa süre içinde tamamlamak için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Kerem'in transfer süreci, Manchester United'la da ilginç bir bağlantı içeriyor. Kırmızı Şeytanlar, Filistin'e destek veren Kerem için olumsuz bir karar aldı ve bu durum büyük tepki topladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 10:06
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Manchester United’dan tepki toplayan Kerem kararı! Filistin’e destek verdiği için…

Geçen sezon Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 11 gol ve 11 asistle kariyerinin en parlak dönemini geçiren Kerem Aktürkoğlu, yalnızca Türkiye'nin üç büyük kulübünü değil, Premier Lig'in devlerinden Manchester United'ı da peşinden sürüklemişti.

Manchester United’dan tepki toplayan Kerem kararı! Filistin’e destek verdiği için…

Sabah'ta yer alan habere göre Ruben Amorim'in yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, Türk oyuncu için Benfica'ya ilgi mektubu gönderip temsilcisiyle görüşmeler yaptı.

Manchester United’dan tepki toplayan Kerem kararı! Filistin’e destek verdiği için…

Ancak Manchester United yönetimindeki bazı isimlerin, Kerem'in Filistin'e destek veren paylaşımlarını gerekçe göstererek transfere karşı çıkması sonucu bu süreç sona erdi.

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Manchester United’dan tepki toplayan Kerem kararı! Filistin’e destek verdiği için…

Kerem, transferin gerçekleşmediğini öğrenince, temsilcisine "Hiç problem yok. Rızkı veren Allah'tır. Ortada yapılan bir zulüm var ve ben buna sessiz kalamam. Hiçbir şey, ölen ve aç kalan çocuklardan değerli değil" diyerek karşılık verdi.

Manchester United’dan tepki toplayan Kerem kararı! Filistin’e destek verdiği için…

26 yaşındaki oyuncu için bir başka Premier Lig kulübü Brighton'ın da devrede olduğu, İngiliz ekibinin Kerem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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