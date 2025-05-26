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Haberler Futbol Al Fayha-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. haftasında Al Fayha ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Fayha-Al Shabab maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:13
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Al Fayha-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha-Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fayha ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fayha-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fayha-Al Shabab maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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