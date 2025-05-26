Al Fayha-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fayha-Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fayha ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fayha-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fayha-Al Shabab maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.