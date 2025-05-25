Benfica-Sporting CP | CANLI İZLE (Portekiz Kupası / Final)

Portekiz Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Portekiz Süper Lig'de şampiyonluğu Sporting CP'ye kaptıran Benfica, ezeli rakibini yenerek kupaya uzanmak istiyor.
Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, dev mücadeleye ilk 11'de başlıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
BENFİCA-SPORTİNG CP MAÇI İLK 11'LER
Benfica: S. Soares, A. Carreras, A. Silva, Kerem Aktürkoğlu, S. Dahl, Bruma, N. Otamendi, T. Araujo, Orkun Kökçü, Florentino, V. Pavlidis
Sporting CP: R. Silva, J. St. Juste, Z. Debast, F. Trincao, M. Araujo, G. Catamo, G. Inacio, E. Quaresma, P. Gonçalves, M. Hjulmand, V. Gyökeres
BENFİCA-SPORTİNG CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Benfica-Sporting CP maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19:15'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.