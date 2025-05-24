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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası final

PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası final

Fransa Kupası final maçında PSG ile Reims karşı karşıya gelecek. İki takım da kupayı kaldırmayı amaçlarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 11:15
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PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası final

PSG - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası final maçında PSG ile Reims karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak kupayı kaldıran taraf olmak istiyor. Peki, PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PSG - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa Kupası final maçında karşı karşıya gelecek PSG - Reims maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Reims: Yehvann Diouf, Hiroki Sekine, Joseph Okumu, Cedric Kipre, Sergio Akieme, Mory Gbane, Valentin Atangana Edoa, John Patrick, Keito Nakamura, Junya Ito, Jordan Pefok.

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