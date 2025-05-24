Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
24 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Eyüpspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)
19:00 Göztepe - Galatasaray (beIN Sports 1)
19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (beIN Sports 2)
LaLiga
17:15 Real Madrid - Real Sociedad
19:30 Espanyol - Las Palmas
19:30 Leganes - Valladolid
22:00 Getafe - Celta Vigo
22:00 Deportivo Alaves - Osasuna
22:00 Rayo Vallecano - Mallorca
Fransa - Kupa Final
22:00 PSG - Reims
Serie A
19:00 Bologna - Genoa
21:45 Milan - Monza
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