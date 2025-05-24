Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Eyüpspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Göztepe - Galatasaray (beIN Sports 1)

19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

LaLiga

17:15 Real Madrid - Real Sociedad

19:30 Espanyol - Las Palmas

19:30 Leganes - Valladolid

22:00 Getafe - Celta Vigo

22:00 Deportivo Alaves - Osasuna

22:00 Rayo Vallecano - Mallorca

Fransa - Kupa Final

22:00 PSG - Reims

Serie A

19:00 Bologna - Genoa

21:45 Milan - Monza

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