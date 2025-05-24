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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 24 Mayıs Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 08:44
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Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Eyüpspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Göztepe - Galatasaray (beIN Sports 1)

19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

LaLiga

17:15 Real Madrid - Real Sociedad

19:30 Espanyol - Las Palmas

19:30 Leganes - Valladolid

22:00 Getafe - Celta Vigo

22:00 Deportivo Alaves - Osasuna

22:00 Rayo Vallecano - Mallorca

Fransa - Kupa Final

22:00 PSG - Reims

Serie A

19:00 Bologna - Genoa

21:45 Milan - Monza

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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