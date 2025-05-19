Bugünkü maçlar 19 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur

20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

22.00 Brighton-Liverpool (beIN Sports 3)

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