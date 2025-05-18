Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
18 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (beIN (Kanal 1) ve beIN Sports 5)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (beIN Sports 3 ve beIN Sports 5)
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (beIN BOX OFFICE ve beIN Sports 5)
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (beIN Sports 4 ve beIN Sports 5)
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (beIN Sports 1 ve beIN Sports 5)
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 5)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 5)
19.00 Fenerbahçe-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2 ve beIN Sports 5)
Premier Lig
14.00 Everton-Southampton
16.15 West Ham United-Nottingham Forest
17.00 Leicester City-Ipswich Town
17.00 Brentford-Fulham
18.30 Arsenal-Newcastle United
La Liga
20.00 Valladolid-Deportivo Alaves
20.00 Valencia-Athletic Bilbao
20.00 Real Sociedad-Girona
20.00 Celta Vigo-Rayo Vallecano
20.00 Sevilla-Real Madrid
20.00 Osasuna-Espanyol
20.00 Barcelona-Villarreal
20.00 Atletico Madrid-Real Betis
20.00 Mallorca-Getafe
20.00 Las Palmas-Getafe
Serie A
21.45 Inter-Lazio
21.45 Parma-Napoli
21.45 Lecce-Torino
21.45 Roma-Milan
21.45 Cagliari-Venezia
21.45 Fiorentina-Bologna
21.45 Monza-Empoli
21.45 Juventus-Udinese
21.45 Hellas Verona-Como
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