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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 18 Mayıs Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 07:17
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Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (beIN (Kanal 1) ve beIN Sports 5)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (beIN Sports 3 ve beIN Sports 5)

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (beIN BOX OFFICE ve beIN Sports 5)

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (beIN Sports 4 ve beIN Sports 5)

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (beIN Sports 1 ve beIN Sports 5)

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 5)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 5)

19.00 Fenerbahçe-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2 ve beIN Sports 5)

Premier Lig

14.00 Everton-Southampton

16.15 West Ham United-Nottingham Forest

17.00 Leicester City-Ipswich Town

17.00 Brentford-Fulham

18.30 Arsenal-Newcastle United

La Liga

20.00 Valladolid-Deportivo Alaves

20.00 Valencia-Athletic Bilbao

20.00 Real Sociedad-Girona

20.00 Celta Vigo-Rayo Vallecano

20.00 Sevilla-Real Madrid

20.00 Osasuna-Espanyol

20.00 Barcelona-Villarreal

20.00 Atletico Madrid-Real Betis

20.00 Mallorca-Getafe

20.00 Las Palmas-Getafe

Serie A

21.45 Inter-Lazio

21.45 Parma-Napoli

21.45 Lecce-Torino

21.45 Roma-Milan

21.45 Cagliari-Venezia

21.45 Fiorentina-Bologna

21.45 Monza-Empoli

21.45 Juventus-Udinese

21.45 Hellas Verona-Como

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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